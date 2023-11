Milan, Camarda e le emozioni dell’esordio: “Scoperta una seconda casa, non lo dimenticherò mai”

Francesco Camarda ha condiviso su Instagram le sue emozioni dopo l’esordio in Serie A durante Milan-Fiorentina, in cui il giovanissimo attaccante rossonero è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A. “E’ stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai. E’ proprio vero che da quand’ero piccolino mi innamorai di te, il cuore che batteva non mi chiedere perchè – scrive Camarda citando un celebre coro della Curva Sud – Beh oggi il perchè lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo, grazie!”

