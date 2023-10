GP Thailandia 2023, Bezzecchi: “Obiettivo top 10 centrato, soddisfatto del crono”

Marco Bezzecchi ha fatto un primo bilancio del venerdì di libere del GP di Thailandia 2023, diciassettesima tappa del Mondiale di MotoGP 2023. “Sono soddisfatto del tempo sul giro secco. Nell’ultimo tentativo, in particolare, sono stato molto veloce. Nonostante sia stato cancellato per via delle bandiere gialle rimane un crono interessante – ha spiegato il pilota al sito ufficiale del team Ducati Mooney VR46 – L’obiettivo di oggi era finire tra i primi 10 e ce l’ho fatta (ha chiuso sesto, ndr), ma devo ancora lavorare sul passo. Inoltre non riesco a spingere come vorrei per tutta la durata del turno a causa della spalla“.