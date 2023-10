F1, Verstappen e l’amore per il Psv: “Baratterei un titolo Mondiale per la vittoria della Champions”

Abbiamo imparato a conoscere quanto sia famelico e cannibale Max Verstappen, in grado di scrivere record su record e di monopolizzare la Formula 1 negli ultimi tre anni, con altrettanti titoli conquistati. SuperMax, però, è anche un grande appassionato di calcio e tifoso sfegatato del Psv. E l’olandese, nell’intervista a Viaplay, ha dimostrato quanta passione nutra per la squadra di Eindhoven, tanto da sperare di vedere quanto vissuto da suo padre nel 1988, anno in cui – lui ovviamente non era nato – la formazione biancorossa vinse la Champions League contro il Benfica: “Potrei prolungare il mio contratto di un anno, fino al 2029 e in quella stagione accetterei di non vincere. Ma a patto di veder trionfare il PSV in Champions”.