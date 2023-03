Gp Portimao 2023, Bagnaia: “Sono molto contento, iniziamo l’anno nel miglior modo possibile”

Francesco Bagnaia ha commentato nel parco chiuso la vittoria nella prima gara della stagione nel Gp di Portimao davanti a Vinales e Bezzecchi: “E’ stata una gara molto lunga, non ero più abituato. Sono molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il precampionato. Abbiamo iniziato l’anno come volevamo sia io che il team. Sono molto contento per il lavoro del team e dell’academy per tutta la preseason”.