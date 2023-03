Lutto nel mondo del freestyle: è morto il pluri Campione del Mondo Krotov

Il mondo del freestyle piange Pavel Krotov, trentenne russo vincitore di due Campionati del Mondo nel 2021. Sono ignote le cause della morte dell’atleta russo che è stato protagonista dello sci freestyle. A dare notizia della scomparsa prematura è stata la federazione russa con un comunicato stampa con il quale ha abbracciato simbolicamente la famiglia di Krotov: “Molte persone ricordano Pavel come una persona gentile, comprensiva e coraggiosa. Il team della Russian Freestyle Federation esprime le sue profonde e sincere condoglianze alla famiglia, ai parenti e ai colleghi di Pavel Krotov“. Una morte che ha lasciato attonita tutta la Russia. Gli inquirenti starebbero indagando sulle cause di morte.