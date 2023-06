GP Olanda Assen 2023, Marini: “Importante la partenza e fare bene nella Sprint Race”

“Gran giro il primo, nel secondo ho provato a fare la pole perché non si sa mai. Sono andato oltre il limite perché qui non sono a postissimo, sono un po’ più lento dei big. Cerchiamo di capire con che gomma davanti correre. Con la dura davanti non sono felicissimo. Per la sprint userò la morbida dietro, per domani la media. Sarà molto importante partire bene e fare bene nella Sprint Race”. Queste le dichiarazioni di Luca Marini, che partirà terzo dopo le qualifiche del Gran Premio d’Olanda ad Assen.