Marco Bezzecchi della Ducati Mooney VR 46, ha parlato al termine del GP di Francia di Le Mans, in cui si è classificato primo. “Vittoria fantastica, finalmente mi posso tagliare i baffi perché non mi piacciono…E’ stata una gara fantastica, ho cercato il ritmo, mi sentivo benissimo in moto. La vittoria la dedico ai ragazzi della scuderia ed ai miei fan”