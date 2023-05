Verona-Torino 0-1, Zaffaroni: “I cambi forzati sono stati un fattore, abbiamo speso tante energie”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, al termine della sfida della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023 persa 1-0 in casa contro il Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Le tante energie fisiche spese in queste settimane hanno determinato un calo nelle nostre prestazioni. Abbiamo speso tante energie fisiche e mentali in una rincorsa che oggi ci permette di giocarci ancora la salvezza. È logico che questo aspetto pesi in queste ultime partite, ma il focus resta sull’obiettivo che ci siamo prefissati, senza mollare e ricaricandoci in vista dei prossimi impegni”.

“Nella partita di oggi io cambi forzati sono stati un fattore. Fare quattro cambi obbligati è molto strano, forse va da ricercare proprio in questo carico fisico ed emotivo delle ultime settimane. Il filone tattico delle ultime partite è quello giusto, oggi abbiamo perso qualche duello di troppo e c’è mancata qualche scalata difensiva determinante. Queste sono partite combattute, in cui le situazioni di contropiede devono essere sfruttate. La differenza la fa la lucidità in campo, e a noi è mancata“, ha concluso l’allenatore gialloblù.