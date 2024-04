GP Americhe 2024, Martin: “Buona gara, ho lottato davvero tanto”

Jorge Martin è soddisfatto del quarto posto nella gara del Gran Premio delle Americhe della MotoGP, poi vinto da Maverick Vinales (Aprilia) in rimonta dopo una brutta partenza, davanti a Pedro Acosta ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo). “Sul finale ho fatto il miglior tempo al giro 18, ma Bastianini ne aveva di più di me – ammette il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport -. Ho fatto un errore tra il giro otto e nove e ho perso il gap che avevo costruito. Dopo una qualifica mediocre, sono comunque riuscito a fare una buona gara“. “L’Aprilia ha fatto uno step enorme, ma penso che noi avessimo il livello per far bene. Austin è una pista in cui non ho mai brillato, ma sono riuscito a tornare in Europa con un po’ di punti. Ho lottato davvero tanto oggi, soprattutto con Acosta” ha aggiunto il pilota della Ducati Prima Pramac.

