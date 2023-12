Bologna, festa Ducati il 15 dicembre per celebrare i trionfi in MotoGP, WorldSBK e WorldSSP

Il Comune di Bologna ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di “Campioni in Festa”, l’evento in programma venerdì 15 dicembre e voluto fortemente da Ducati per celebrare le vittorie dei campionati mondiali di MotoGP, WorldSBK e WorldSSP. Appuntamento all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con ingresso gratuito per tutti i ducatisti: i momenti di racconto si alterneranno a quelli di intrattenimento musicale. La conferenza ha visto la partecipazione di Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e Massimo Bosso, Sindaco di Casalecchio di Reno.

Ovviamente i grandissimi protagonisti saranno i piloti che hanno condotto Ducati sul tetto del mondo. Presente il podio completo della MotoGP 2023, con il due volte Campione del Mondo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo Team) sul gradino più alto, affiancato da Jorge Martín (Pramac Racing Team) e Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team). Per i campionati riservati alle derivate di serie saranno presenti Álvaro Bautista che ha difeso il titolo WorldSBK e Nicolò Bulega che ha ottenuto il suo primo alloro in WorldSSP. Insieme a loro tanti protagonisti all’interno del box, ormai volti noti per tutti gli appassionati: tra questi Luigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e Serafino Foti.