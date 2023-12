Coppa Italia Primavera 2023/2024: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone della Coppa Italia di Primavera 2023/2024. Entra nel vivo il torneo dedicato alle formazioni U19 ed ecco allora gli ottavi di finale, che si giocano in gara secca il 6 dicembre: sono ammesse le prime otto squadre nella classifica dello scorso campionato di Primavera 1 e le otto reduci dai sedicesimi, in campo per guadagnarsi un posto nei quarti di finale. A seguire semifinali (andata e ritorno) e finale. Di seguito ecco il tabellone completo.

OTTAVI DI FINALE

Inter – Atalanta

Juventus – Lazio

Torino – Udinese

Lecce – Napoli

Empoli – Milan

Fiorentina – Genoa

Sassuolo – Cremonese

Roma – Cesena

QUARTI DI FINALE

Fiorentina o Genoa vs Empoli o Milan

Sassuolo o Cremonese vs Roma o Cesena

Torino o Udinese vs Inter o Atalanta

Juventus o Lazio vs Lecce o Napoli