Pecco Bagnaia pronto a una grandissima rinuncia dopo l’inizio di stagione non proprio entusiasmante: lo ha annunciato stesso lui.

Non è stato l’inizio di motomondiale che Pecco Bagnaia aveva sognato alla vigilia della stagione 2025. Nelle prime due gare dell’anno, nel GP di Thailandia e il GP dell’Argentina, il vice iridato ha fatto meglio dell’anno scorso, conquistando 43 punti complessivi, ma il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez sta viaggiando a ritmi altissimi.

Lo spagnolo ha infatti vinto entrambe le corse, sia al circuito di Buriram sia a quello di Termas de Rio Hondo, aggiudicandosi in entrambi i casi anche la Sprint Race. Un bottino pieno che lo porta al primo posto nella classifica del mondiale con 73 punti, già 31 in più di Bagnaia.

Recuperare tutti questi punti a un campione come Marc Marquez non è facile per nessuno, ma il pilota torinese sta già pensando con il suo team a un’alternativa che comporterebbe abbandonare la nuova Ducati GP25 per tornare al vecchio modello.

Bagnaia fa un passo indietro e cambia Ducati

L’inizio altalenante di Pecco Bagnaia potrebbe ruotare tutto intorno alla nuova Ducati. Il modello GP25 presenta pochissime modifiche rispetto a quello della passata stagione, il GP24, ma nonostante ciò è stato lo stesso Bagnaia ad affermare di aver riscontrato non poche difficoltà durante la guida.

Il tre volte campione del mondo ha dichiarato di non sentire la stessa fiducia dell’anno scorso e di sentire qualche difficoltà nel controllare la gomma posteriore. Per questo motivo, già dalla prossima gara che si terrà ad Austin, in Texas, nel weekend del 29 e 30 marzo, Bagnaia potrebbe tornare a guidare la GP24, come dichiarato ai media dopo il GP in Argentina.

Un modo per ritrovare quelle sensazioni positive che lo hanno accompagnato nel corso di tutta la passata stagione e rimettersi subito in carreggiata. Anche perché Bagnaia ha voluto ribadire di non sentirsi affatto “un pilota da terzo o quarto posto”. E il suo compagno di Ducati Marc Marquez è avvisato.