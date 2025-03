Nika Prevc non si ferma più. La slovena classe 2005 domina Gara-1 a Lahti, in Finlandia, dove va in scena la tappa finale di Coppa del Mondo di salto con gli sci. Prevc ha ottenuto il miglior punteggio in entrambi i salti, collezionando 302.8 punti, 25.4 in più rispetto a Selina Freitag, tedesca che conferma la seconda piazza. A completare il podio c’è la canese Alexandria Loutit, a quota 275.1 punti. Tra le italiane, la migliore prestazione è di Annika Sieff. L’azzurra ottiene 212.8 punti, mentre la connazionale Lara Malsiner si ferma in 25esima piazza con 201.0 punti. La gara di Martina Ambrosi è invece finita dopo la prima serie. Il trampolino Hs130 di Lahti tornerà a ospitare la Coppa del Mondo femminile nella giornata di domani, venerdì 21 marzo. L’ultima gara della stagione avrà inizio alle 14:50.

PREVC Nika 302.8 FREITAG Selina 277.4 LOUTITT Alexandria 275.1 KVANDAL Eirin Maria 274.0 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 259.5 ITO Yuki 256.3 SCHMID Katharina 256.0 EDER Lisa 255.1 STROEM Anna Odine 255.0 KLINEC Ema 253.9

20. SIEFF Annika 212.8

25. MALSINER Lara 201.0