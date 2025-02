Valentino Rossi è stato per tanti anni il dominatore incontrastato del mondo delle due ruote.

Numerosi sono stati gli avversari che si sono succeduti nel corso di quasi due decenni, tantissimi sono stati i duelli che lo hanno visto protagonista, tante le vittorie iconiche e i sorpassi indimenticabili. Tutti coloro che hanno guidato una moto in MotoGP non solo hanno provato a sfidarlo, ma sono anche partiti con il sogno di poter duellare con il numero 46. Nel corso degli anni le rivalità che lo hanno visto protagonista sono entrate di diritto nella storia. Da quelle con Max Biaggi e con il compianto Nicky Hayden, passando per la meravigliosa sfida con Casey Stoner, fino ad arrivare a quelle con Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e negli ultimissimi anni con Marc Marquez.

Tutti campionissimi che hanno sfidato, e a volte anche battuto, il nove volte campione del mondo. Se c’è una cosa, però, in cui il fenomeno di Tavullia è stato però sempre imbattibile è l’amore dei suoi tifosi. Le folle gialle e blu si sono susseguite su ogni circuito, in ogni parte del mondo. Ovunque Valentino Rossi ha sempre trovato migliaia di tifosi pronti a sostenerlo e a fare il tifo per lui. Vere e proprie maree umane hanno sempre affollato i podi in cui Valentino è stato protagonista. Un vero e proprio numero uno, sotto ogni fronte, con il suo inconfondibile sorriso e con il suo indimenticabile stile di guida. Ogni gara del 46 ha lasciato il segno e ha lasciato un ricordo nel cuore e nella mente di tutti gli appassionati di MotoGP, ispirando nuove e vecchie generazioni.

“Valentino è iconico”: il racconto emozionante di Vera Spadini

I tanti giornalisti che hanno avuto il piacere e l’onore di commentare e di raccontare le imprese di Valentino Rossi hanno sempre un aneddoto speciale su di lui, a conferma di quanto lui sia stato una pietra miliare nel mondo delle due ruote. Intervenuta in occasione della presentazione dei palinsesti di Sky Motori, la giornalista di Sky Sport Vera Spadini ha raccontato un aneddoto su Assen 2017, gara vinta da Valentino e che lei ha potuto vivere e commentare in prima persona.

“È stato molto bello perché comunque resta il ricordo, avremmo voluto ovviamente che ce ne fossero altre. Valentino Rossi è un personaggio talmente iconico che ti affascina non solo per quello che fa in pista, quando lo conosci“. Una gara indimenticabile, vinta dal dottore sotto la pioggia davanti a Danilo Petrucci e Marc Marquez. L’ennesimo capolavoro di una carriera stellare.