In casa Milan sembra esserci una bufera tremenda, una di quelle che difficilmente possono passare in pochi giorni.

L’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Feyenoord è stata la ciliegina sulla torta, in negativo, in una stagione troppo altalenante e che ha portato più dolori che gioie. Al netto della stupenda vittoria in Supercoppa Italiana con una rimonta pazzesca nel derby contro l’Inter, i rossoneri non hanno mai avuto continuità e non sono mai stati capaci di fare prestazioni strabilianti. La società è intervenuta a cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno e lo ha fatto in modo pesante: prima l’esonero di Paulo Fonseca e il conseguente arrivo del connazionale Sergio Conceiçao, poi un super mercato di gennaio in cui la squadra è stata semi rivoluzionata.

Cessioni illustri, come quelle di Calabria e Morata, ma anche e soprattutto acquisti straordinari. Da Kyle Walker a Joao Felix, passando per Sottil e Bondo, fino ad arrivare soprattutto al grande colpaccio: l’acquisto di Santiago Gimenez dal Feyenoord per circa quaranta milioni di euro. Propio quel Feyenoord che solo pochi giorni fa ha eliminato il Diavolo dalla Champions League, anche e soprattutto a causa di una follia di Theo Hernandez che si è fatto espellere per doppia ammonizione lasciando i suoi in dieci uomini. Ibrahimovic, Conceiçao e i nuovi arrivati ci hanno messo la faccia, ma la ferita è troppo grave e potrebbe aver messo la pietra tombale sulla stagione del Milan.

Conceiçao rischia l’esonero? Arrivano le parole durissime di Paolo Condò!

Le ultime ore in casa Milan sono state bollenti, con addirittura una presunta lite tra Christian Pulisic e Sergio Conceiçao, poi smentita direttamente dalla società rossonera. Un clima bollente che non aiuta anche in vista del prossimo futuro, con la posizione del tecnico portoghese che sembra già in bilico.

Di Conceiçao e del suo futuro ha parlato Paolo Condò, sottolineando come la sua permanenza a Milanello sia tutt’altro che scontata: “Io penso che il destino di Conceicao sia già segnato. So che anche ci sono dei nervosismi in società, ci sono alcuni metodi di Conceiçao che non piacciono, ci sono state molte discussioni sul fatto che lui sia andato al funerale di Pinto da Costa”.

Dopo l’inizio stratosferico e la Supercoppa Italiana vinta e festeggiata con il sigaro, su Sergio Conceiçao si sta abbattendo una vera e propria bufera. Il sostegno dei tifosi manca, la squadra sembra non gradire i suoi metodi durissimi e la società, sostenendolo, gli ha messo a disposizione una rosa di tutto rispetto che non sta però rendendo sul campo.

Attente riflessioni saranno fatte nelle prossime settimane, ma la sua posizione resta fortemente in bilico.