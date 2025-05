Vittoria straordinaria di Nicolò Bulega a pochi secondi dalla fine, sprint incredibile all’ultimo giro di gara.

Ci aveva già provato sia in Gara 1 che nella Superpole Race di questa mattina e alla fine ce l’ha fatta: Bulega è salito sul gradino più alto del podio. È stato battuto, dunque, Toprak Razgatlioglu. Il turco è stato beffato ,dopo un’ottima gara, da uno straordinario Bulega, che ci ha creduto fino alla fine.

Il pilota della Ducati non ha mollato un centimetro e ha superato tutte le difficoltà, tagliando il traguardo per primo. Le vittorie conquistate da Razgatlioglu sul tracciato di Most si fermano a quota dieci. Il turco si è dovuto arrendere a Bulega, accontentandosi di una piazza d’onore che lascia l’amaro in bocca. Sull’ultimo gradino del podio Danilo Petrucci, che conquista la terza posizione per le terza volta consecutiva nel circuito ceco. Seguono Lowes, Gardner, Bassani e Lecuona. Ottavo posto per Yari Montella.

Bulega, ultimo giro da sogno: il recupero di mezzo secondo è da brividi

L’italiano e il turco hanno comandato la gara sin da subito, conquistando un vantaggio di almeno quattro secondi sugli inseguitori già al quinto giro. Toprak è rimasto sempre nell’ombra di Bulega, ma nonostante una piccola sbavatura durante il nono giro, è riuscito a superare il pilota Ducati a metà gara.

Un distacco di circa nove decimi ha tenuto lontano Bulega dalla prima posizione fino a fine gara, ma nel finale di gara c’è stato il clamoroso colpo di scena. Decimo dopo decimo, Nicolò ha guadagnato terreno sul pilota turco. Bulega ha recuperato mezzo secondo a pochi metri dalla bandiera a scacchi, che ha sancito la sua vittoria. Spezzato il dominio di Razgatlioglu