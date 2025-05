Una penalizzazione di quattro punti in arrivo per il Brescia starebbe per rivoluzionare la classifica di Serie B: rimandati i PlayOut tra Salernitana e Frosinone, che potrebbe essere salvo.

Clamoroso quanto sta accadendo in Serie B, dove il Brescia nei prossimi giorni dovrebbe subire una penalizzazione di 4 punti per presunte irregolarità nei pagamenti. Il club del presidente Cellino, di conseguenza, scivolerebbe a 39 punti e sarebbe retrocesso nella nuova classifica, che, invece, vedrebbe il Frosinone salvo. Ai PlayOut, il doppio spareggio vedrebbe contro Salernitana e Sampdoria.

Cosa sta succedendo?

In attesa di ulteriori sviluppi, e di un eventuale ricorso del Brescia, che potrebbe avvenire solo dopo la sentenza definitiva, sono stati rimandati proprio i PlayOut fissati inizialmente per domani tra Frosinone e Salernitana.