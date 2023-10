Iannone, ritorno in pista nel 2024: correrà in Superbike con il Team GoEleven

Quattro anni dopo la squalifica per doping, Andrea Iannone tornerà a correre in moto. Il pilota italiano ha infatti trovato un accordo con il team GoEleven e guiderà la Panigale V4R in Superbike. Iannone ha firmato un contratto annuale, ma non è ancora chiaro se ci sarà già per i test di fine anno a Jerez. L’unica certezza è che nel 2024 tornerà finalmente in sella: “Aspettavo da tanto questo momento: tornare finalmente in pista, dove ho trascorso la mia vita. Voglio ringraziare Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il team Goeleven per la loro fiducia. Grazie al loro sostegno ho recuperato l’entusiasmo che avevo da bambino. Un ringraziamento speciale anche alla famiglia WorldSBK per l’opportunità. Sono emozionato” ha dichiarato.