Milan, infortunio Chukwueze: lesione al bicipite femorale, torna dopo la sosta di novembre

Infortunio per Samuel Chukwueze con la Nigeria. Mentre era con la sua nazionale, infatti, l’attaccante del Milan ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di giocare contro il Mozambico. Per questo tipo di problema fisico lo stop non è di durata inferiore a tre settimane-un mese, dunque lo rivedremo con tutta probabilità dopo la sosta di novembre. Pertanto, è già tornato a Milanello e presumibilmente salterà le due sfide di Champions col Psg e le partite di Serie A contro Juventus, Napoli, Udinese e Lecce. Pioli spera di averlo a disposizione già al rientro dopo la sosta con la Fiorentina.