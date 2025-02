Quella tra Valentino Rossi e la sua moto è stata una delle storie d’amore più belle mai viste nel mondo dello sport. Il Dottore è stato senza dubbio uno dei campioni più grandi della storia dello sport, uno degli italiani che più di tutti sono entrati nella leggende, tra i i più amati di sempre. Il nove volte campione del mondo, probabilmente secondo solo ad Alberto Tomba, è con ogni probabilità lo sportivo che più di tutti ha portato alto il vessillo italiano nel mondo.

Valentino Rossi è stato amato dai suoi fan in tutto il suo percorso, sia quando ha vinto i suoi nove titoli mondiali, storia indelebile delle due ruote, sia quando ha attraversato momenti complicati in pista e fuori. Indimenticabile, oltre che l’esempio più recente, è la sfida accesissima con Marc Marquez, all’epoca in Honda e oggi in Ducati, che è costata al Dottore il decimo titolo iridato che l’avrebbe proiettato ancora di più nella leggenda.

Una situazione che ha portato un clamore mediatico in Italia e nel mondo che ha avuto pochi eguali. Un mondiale che è stato poi vinto da Jorge Lorenzo, compagno di Valentino in Yamaha, ma che paradossalmente ha compattato ancora di più la tifoseria di Rossi, che lo ha poi accompagnato fino al ritiro arrivato nel 2021 in sella alla Petronas.

Il ritiro di Rossi è una ferita ancora aperta per tutti gli appassionati di MotoGP, che da quel momento in poi hanno perso tanto di quello che li legava al mondo delle due ruote. La stessa Italia si è sentita meno rappresentata nel motomondiale, nonostante i due titoli iridati vinti da Pecco Bagnaia in sella alla Ducati. Valentino, però, non ha smesso di correre, ed è passato dalle due alle quattro ruote sempre con la stessa passione.

Valentino Rossi non ha intenzione di fermarsi: ancora in pista nel campionato GT di Rally

È ormai dal 2022 che Valentino Rossi ha deciso di ritornare ufficialmente in pista, ma di farlo sulle quattro ruote e nel rally, oltre alle tantissime esibizioni in moto che compie periodicamente. Il Dottore, infatti, nel 2022 ha esordito nel GT World Challenge Europe con l’Audi R8 LMS Evo II del team WRT, al fianco di Nico Müller e Frédéric Vervisch.

Dopo aver corso le 12 Ore del Golfo corse con Ferrari nel 2019 e nel 2020, e dopo aver ottenuto cinque piazzamenti nelle prime cinque posizioni tra sprint ed endurance, Valentino è passato da WTR a BMW, conquistando una doppia vittoria sul circuito di Misano intitolato al suo amico Marco Simoncelli, al fianco di Maxime Martin. Il 2025 si è aperto con la partecipazione alla 12 Ore di Bathurst, in cui Valentino ha conquistato il secondo posto insieme a Raffaele Marciello e Charles Weerts.

Una serie di trionfi che portano il campione di Tavullia sempre più nella leggenda, che siano due ruote o che siano quattro ruote.