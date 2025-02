Joao Fonseca piega Federico Coria per 2-6, 6-4, 6-2 nella partita valida per gli ottavi di finale dell’Atp di Buenos Aires. Il brasiliano la spunta in rimonta, dopo aver perso nettamente il primo set. Nel corso dei parziali successivi, il tennista argentino dall’altra parte della rete perde la scintilla iniziale, ritrovandosi a inseguire. Il giovane Fonseca, al centro dell’attenzione nel panorama tennistico nel corso degli ultimi mesi, stacca così il pass per la fase successiva. A Buenos Aires, si assiste non solo a un derby argentino, ma a una sfida tra i fratelli Cerundolo. Francisco ha la meglio su Juan Manuel, in una partita terminata 2-6, 3-6. Il maggiore dei fratelli si è aggiudicato l’accesso ai quarti di finale, dove lo attende Alexander Zverev. Pedro Martinez ha la meglio su Diego Schwartzman, vincendo per 6-2, 6-2. Lo spagnolo batte il padrone di casa, gestendo il match dalla cattedra.

ATP MARSIGLIA

A Marsiglia, Daniil Medvedev vince su Pierre-Hugues Herbert per 6-2, 6-4. Il tennista russo supera con agilità l’avversario, qui padrone di casa, e stacca il pass di accesso per i quarti di finale. Hubert Hurkacz viene invece fermato da Zhang Zhizhen 6-4, 6(1)-7, 6-3. Il polacco si ritrova ad inseguire nel primo set, riuscendo poi a mettere in difficoltà l’avversario nel corso del parziale successivo. Il cinese si arrende al tie-break, dominato da Hurkacz. Zhang torna in cattedra durante il terzo e ultimo set, accedendo così ai quarti di finale.

Quarti di finale anche per Zizou Berges, che piega Nuno Borges per 2-6, 7-6(5), 2-6. Il belga controlla il gioco nel primo set, cedendo poi al tie break di quello successivo. Il portoghese ottiene il secondo parziale, ma non riesce a ripetersi nel terzo. Borges ne approfitta, si riappropria delle redini del gioco e va a vincere e accede alla fase successiva del torneo marsigliese. Infine, Jan-Lennard Struff vince su Hugo Grenier 6-4, 5-7, 6-4. Il tennista ha la meglio nel set di apertura, venendo poi fermato dall’avversario nel parziale successivo. Il francese non riesce a mantenere il ritmo del secondo set anche nel terzo e Struff vince il match.

DELRAY BEACH OPEN

A Delray Beach, Alex Michelsen vince su Michael Mmoh, dopo il ritiro di quest’ultimo. Il primo set si era dimostrato intenso e il risultato era stato deciso solo al tie break. Sul finale, Michelsen l’aveva spuntata per 7(10)-6(8), per poi portare avanti il trend positivo anche nel parziale successivo. Il secondo set si interrompe sul 3-0 in favore di Michelsen, a causa del ritiro di Mmoh. Passa il turno anche Marcos Giron, che batte per 6-3, 6-4 Ethan Quinn, controllando il match. Brandon Nakashima piega Reilly Opelka 6-3, 5-7, 2-6. Opelka ottiene il successo del set di apertura, con Nakashima che si vede poi impegnato in una rimonta che lo porta prima a ottenere l’1-1 e poi a dominare il terzo e ultimo parziale. Infine, Alejandro Davidovich Fokina vince per 2-6, 7-5, 0-6 su Mackenzie McDonald. Lo spagnolo ottiene in modo convincente il primo set, per poi arrendersi nel secondo parziale. Infine, Fokina domina il set conclusivo, staccando il pass per i quarti di finale.