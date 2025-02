Nerazzurri e bianconeri potrebbero trovarsi protagoniste di un intreccio di mercato alquanto intrigante, con l’Inter di Inzaghi pronta ad arricchire le casse del club torinese.

Inter e Juventus hanno vissuto gli ultimi anni in condizioni diametralmente opposte, con i nerazzurri di Inzaghi che hanno conquistato lo scudetto e i bianconeri che invece hanno affrontato un periodo di grandi rivoluzioni. Di problemi economici ne hanno avuti, e ne hanno, entrambe le compagini, anche se alla Cortinassa stanno ancora rimettendo insieme i pezzi crollati dopo il caso plusvalenze e l’estromissione dalle coppe europee nella stagione 23/24.

Ad oggi la Juventus vive in un clima ben più sereno rispetto a qualche settimana fa, quando una sequela di pareggi sembrava tracciare un destino tutt’altro che piacevole per i tifosi, poi è arrivato Kolo Muani e le cose sono cambiate leggermente. C’è ancora da lavorare per entrambe le squadre però, soprattutto per ciò che concerne la pianificazione degli anni a venire in sede di calciomercato e di innesti futuribili e, ove possibile, a basso costo. L’Inter tuttavia sembra intenzionata a sborsare cifre di tutto rispetto per la prossima stagione, con il chiaro intento di tenere testa a tutte le rivali europee e, magari, tornare ad essere protagonista in Champions League.

Marotta punta Huijsen: regalo inaspettato per la Juventus

Probabilmente l’unica nota lieta degli ultimi anni per la Juventus è stata la progettualità riposta nell’under 23, la quale ha sfornato numerosi talenti che hanno permesso alla Cortinassa di finanziare il calciomercato. Tanti calciatori giovanissimi che ora hanno preso strade diverse, chi in Italia, chi all’estero e che sono diventati di fatto degli investimenti a costo zero con una grossa percentuale di profitto per la Juventus. Oltre a Soulé, ceduto alla Roma per 30 milioni, figura anche Huijsen tra i prospetti più promettenti d’Europa, tanto che ha attirato su di sé gli occhi di numerose big del panorama internazionale.

Dean Huijsen è approdato al Bournemouth, rivelazione della Premier, per una cifra intorno ai 15 milioni e oltre a squadre come Bayern, Arsenal e Real Madrid, sembra esserci anche l’Inter tra le maggiori pretendenti. Il classe 2005 sta stregando letteralmente la Premier League, cosa di cui il Bournemouth probabilmente era convinto al momento del suo acquisto, poiché gli inglesi hanno pensato bene di sigillare il contratto con una clausola da 65 milioni di euro. E’ uno sforzo economico che l’Inter potrà permettersi? Secondo il portale inglese TBR Sport a quanto pare sì. A gioire dell’affare però sarebbe anche la Juventus, poiché incasserebbe il 10% sulla futura rivendita e nella fattispecie circa 6,5 milioni di euro, mentre chi ha da mangiarsi le mani è la Roma. I giallorossi infatti hanno avuto il ragazzo in squadra per sei mesi da gennaio a giugno del 2024, senza però capire il suo enorme potenziale.