Il live in diretta di Olimpia Milano-Reggio Emilia, sfida valida per la 15^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Scontro diretto tutto da seguire tra due squadre che sono appaiate a quota 18 punti, alla ricerca del miglior piazzamento possibile in vista della Coppa Italia. Con questa giornata, infatti, si chiude il girone di andata e, di conseguenza, il tabellone delle Final Eight del torneo che si giocherà il mese prossimo a Torino. In campionato, gli uomini di coach Messina sono reduci da tre vittorie di fila, di cui le ultime due arrivate in trasferta. In più, in settimana i meneghini hanno trovato una vittoria agevole in Eurolega contro un Maccabi disastrato.

Di contro, la formazione di coach Prifits ha perso le ultime due partite in campionato, contro Trapani e Reggio Emilia, ma ha vinto la ben più importante sfida di Champions League contro Bonn. Una prestazione super nell’ultimo quarto ha permesso alla Reggiana di aggiudicarsi gara-1 dei play-in, facendo un primo passo verso la qualificazione agli ottavi. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 12 gennaio sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il live di Olimpia Milano-Reggio Emilia aggiornato in tempo reale.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA