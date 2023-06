Moto3, risultati ed ordine d’arrivo GP Italia Mugello 2023: Holgado beffa Oncu, due azzurri in top 10

I risultati e l’ordine di arrivo del GP d’Italia 2023, sesta gara dell’anno del mondiale di Moto3. Finale clamoroso sul circuito del Mugello, con Daniel Holgado che taglia il traguardo per primo, precedendo per soli 51 millesimi Deniz Oncu e per 56 Ayumu Sasaki. Beffa particolarmente clamorosa per il turco, che vede sfumare la sua prima vittoria in Moto3 per una manciata di millesimi. Sorride invece Holgado, che concede il bis dopo Le Mans e incrementa il proprio vantaggio nella classifica generale. Completano la top 5 Alonso e Masia, anche loro distanti meno di mezzo secondo dal leader. Per quanto riguarda i colori azzurri, arrivano due piazzamenti in top 10. Si tratta di Riccardo Rossi, ottavo, e Stefano Nepa, nono. Di seguito l’ordine di arrivo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO