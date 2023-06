Inter-Manchester City, Adriano assente a Istanbul: partecipa a tre feste e perde l’aereo

Atteso a Istanbul per la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, Adriano non è mai arrivato in Turchia. L’ex attaccante brasiliano avrebbe dovuto commentare il match per ESPN, ma ha perso l’aereo e non ha potuto così essere presente all’Ataturk Stadium. Il motivo? Lo ha svelato la testata Globoesporte. Nella serata di venerdì 9 giugno, Adriano ha partecipato a tre feste a Rio de Janeiro e ha fatto perdere le sue tracce. Di conseguenza, non si è presentato all’appuntamento con ESPN ed ha saltato la trasferta di Istanbul.