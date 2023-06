Moto3, griglia di partenza Gp Germania 2023: risultati e classifica qualifiche, Sasaki in pole

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2023, settimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Sachsenring arriva una clamorosa pole position di Ayumu Sasaki, alla quarta pole stagionale: impressionante prova per il giapponese, che rifila oltre un secondo a Oncu che partirà accanto a lui per un distacco senza precedenti nella storia della Moto3 in caso di qualifiche all’asciutto. Prima fila anche per Ortolà, mentre Stefano Nepa in decima posizione risulta il miglior italiano.

GRIGLIA DI PARTENZA – GP GERMANIA 2023 MOTO3

PRIMA FILA

1. Ayumu Sasaki

2. Deniz Öncü

3. Ivan Ortolà

SECONDA FILA

4. Collin Veijer

5. David Munoz

6. Jaume Masia

TERZA FILA

7. Daniel Holgado

8. Kaito Toba

9. Diogo Moreira

QUARTA FILA

10. Stefano Nepa

11. Taiyo Furusato

12. Xavier Artigas

QUINTA FILA

13. Matteo Bertelle

14. Andrea Migno

15. David Alonso

SESTA FILA

16. Ryusei Yamanaka

17. José Antonio Rueda

18. Filippo Farioli

SETTIMA FILA

19. Joel Kelso

20. Mario Aji

21. Ana Carrasco

OTTAVA FILA

22. Riccardo Rossi

23. Romano Fenati

24. Adrian Fernandez

NONA FILA

25. Joshua Whatley

26. Tatchakorn Buasri

27.Danial Shahril

DECIMA FILA

28. Scott Ogden

29. David Salvador