Nations League 2023, De La Fuente: “Se Spagna e Croazia sono in finale è perché sono le migliori d’Europa”

Luis De La Fuente, ct della Spagna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Uefa Nations League 2023 contro la Croazia: “Se siamo qui è perché abbiamo dimostrato di essere le nazionali più forti d’Europa. Anche la Croazia come noi ha grande qualità, ma daremo il massimo per dimostrare di essere superiori. Ci aspetta una gara difficile contro un’avversaria forte che rispettiamo. Dovremo però pensare a noi, consapevoli che ci sarà da soffrire. Giocare una finale è un privilegio e vogliamo vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi“.

“Abbiamo analizzato la partita contro l’Italia, in cui gli azzurri ci hanno fatto male con i loro punti di forza, specialmente con i lanci alle spalle della nostra difesa. Servirà più attenzione, ma sono soddisfatto dell’applicazione dei ragazzi – ha proseguito il ct spagnolo – La squadra sta bene, non ho ancora deciso l’11 titolare. Rodri? Per me è il migliore al mondo, ma anche Modric è un fuoriclasse“.