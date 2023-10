Moto3 GP Thailandia 2023, risultati e classifica: vince David Alonso, Sasaki fuori. Masia 4°

David Alonso vince il Gran Premio OR della Thailandia di Moto3. Per il colombiano del GASGAS Aspar Team si tratta del quarto successo dell’anno, che gli permette di scalare la classifica fino a issarsi in terza posizione con un ritardo di 25 punti. Secondo posto per Taiyo Furusato (Honda Team Asia), mentre è terzo Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP). Quarto Jaume Masia (Leopard Racing), ma il leader della classifica iridata può allungare su Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), che a -4 dal rivale è finito a terra al secondo giro dopo un incidente con David Munoz.

1 DAVID ALONSO (GASGAS ASPAR TEAM)

2 Taiyo Furusato (Honda Team Asia) +0.266

3 Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) +0.359

4 Jaume Masia (Leopard Racing) +0.382

5 Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) +0.557

6 Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) +1.133

7 Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) +1.288

8 Ricardo Rossi (SIC58 Squadra Corse) +1.307

9 Ryusei Yamanaka (GASGAS Aspar Team) +1.413

10 Kaito Toba (SIC58 Squadra Corse) +1.445