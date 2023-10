Turris-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Giugliano, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Altra sfida salvezza fra due squadre che vogliono consolidarsi nella categoria di Serie C per fondare le basi, chissà, a future conquiste. La Turris davanti al suo pubblico vuole vincere. Il Giugliano non consegue vittoria da tre partite. Si parte alle 18.30 in diretta su Sky Sport 253 e NOW.