Moto2 GP Thailandia, risultati e classifica: vince Aldeguer, rinviata la festa di Acosta

Rinviata la festa di Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) al GP di Thailandia in Moto2. Al primo match point della stagione, il leader della classifica si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Fermin Aldeguer (Speed Up Racing), in testa dall’inizio alla fine chiudendo con oltre tre secondi di vantaggio sul rivale. Terzo posto per Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia). Resta quindi matematicamente aperta la corsa al titolo sulla carta, anche se Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) ha chiuso al quarto posto e ha 63 punti di distacco con tre round rimasti. A terra in avvio invece Jake Dixon, terzo nella classifica generale. Il prossimo appuntamento fra due settimane a Sepang, in Malesia. Ad Acosta basta il quarto posto per il titolo iridato.

1 FERMIN ALDEGUER (SPEED UP RACING)

2 Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) +3.481

3 Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) +9.794

4 Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) +12.923

5 Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) +14.451

6 Marcos Ramirez (American Racing) +14.816

7 Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) +15.030

8 Alonso Lopez (Speed Up Racing) +18.360

9 Izan Guevara (GASGAS Aspar Team) +19.798

10 Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp Team) +20.564