Moto3, GP Indonesia 2023: risultati e classifica, trionfa Moreira. Masiá allunga nel Mondiale

Risultati e classifica del Gran Premio dell’Indonesia di Moto3. A trionfare è Diogo Moreira dopo essere partito in pole position, in grado con la sua KTM di precedere al traguardo il colombiano David Alonso e lo spagnolo David Munoz. Gara da dimenticare per Holgado, che dopo essere stato davanti a tutti per un buon numero di giri è incappato in un paio di penalità per track limits che lo hanno portato a chiudere in quattordicesima posizione. Ne approfitta il suo rivale nel Mondiale Jaume Masiá, sesto all’arrivo e abile a guadagnare ulteriore margine in classifica su lui e Sasaki. Migliore degli italiani Nepa in decima posizione davantia Bertelli.

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Moreira D. MT Helmets-MSI 33:19.002

2. Alonso D. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.107

3. Munoz D. Boe Motorsports +0.130

4. Veijer C. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.190

5. Rueda J. A. Red Bull KTM Ajo +0.483

6. Masia J. Leopard Racing +0.544

7. Furusato T. Honda Team Asia +0.811

8. Oncu D. Red Bull KTM Ajo +0.855

9. Ortola I. Angeluss MTA Team +1.164

10. Nepa S. Angeluss MTA Team +1.253

11. Bertelle M. Rivacold Snipers Team +1.346

12. Toba K. SIC58 Squadra Corse +1.447

13. Rossi R. SIC58 Squadra Corse +1.815

14. Holgado D. Red Bull KTM Tech3 +4.018

15. Yamanaka R. AutoSolar GasGas Aspar M3 +9.094