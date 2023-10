Moto2, GP Indonesia 2023: risultati e classifica, ancora Acosta davanti a tutti. Sesto Arbolino

Risultati e classifica del Gran Premio dell’Indonesia di Moto2. A trionfare è Pedro Acosta ial termine di una gara che ha visto il solito dominio spagnolo in questa classe. E il dominio è anche del pilota della Red Bull KTM, che continua ad allungare nel Mondiale e potrebbe laurearsi campione già nel giro di un paio di gare. Sul podio ci salgono anche i connazionali Canet e Aldeguer, mentre chiude in sesta posizione il primo degli italiani, ovvero Tony Arbolino, il quale resta in seconda posizione nella classifica piloti.

CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Acosta P. Red Bull KTM Ajo 34:51.461

2. Canet A. Pons Wegow Los40 +2.044

3. Aldeguer F. Speed Up Racing +4.716

4. Dixon J. GASGAS Aspar Team +9.082

5. Gonzalez M. CP Yamaha VR46 Master Camp +9.309

6. Arbolino T. ELF Marc VDS +11.721

7. Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia +13.181

8. Garcia S. Pons Wegow Los40 +15.095

9. Roberts J. Italtrans Racing Team +18.296

10. Lowes S. ELF Marc VDS +19.165

11. Foggia D. Italtrans Racing Team +19.589

12. Bendsneyder B. Pertamina Mandalika SAG Team +19.853

13. Binder D. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +19.986

14. Hada T. Pertamina Mandalika SAG Team +21.904

15. Arenas A. Red Bull KTM Ajo +23.032