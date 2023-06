Moto2, risultati ed ordine d’arrivo GP Germania 2023: Acosta vince ancora, Arbolino secondo

I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Germania 2023, settima gara dell’anno del mondiale di Moto2. Sul circuito del Sachsenring, il podio è lo stesso di quello del Mugello di sette giorni fa. Mai in discussione la vittoria di Pedro Acosta, che accorcia ulteriormente le distanze in classifica generale dal leader Tony Arbolino. Quest’ultimo, secondo al termine delle qualifiche, è riuscito a difendere la posizione e a rispedire al mittente gli attacchi di Jake Dixon, il quale si è dovuto accontentare del terzo posto. A completare la top 5 Chantra e Lopez, mentre Celestino Vietti non è andato oltre la decima posizione. A punti infine Dennis Foggia, 15°, mentre è stato costretto al ritiro Lorenzo Dalla Porta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

1 Acosta

2 Arbolino

3 Dixon

4 Chantra

5 López

6 González

7 Lowes

8 Aldeguer

9 Arenas

10 Vietti

11 García

12 Baltus

13 Salac

14 Ogura

15 Foggia