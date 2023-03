Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Portogallo 2023: Dixon avanti a tutti, 4° Arbolino

Jake Dixon è il più veloce nelle prime prove libere della Moto2 in questo fine settimana in cui scatta il Motomondiale con il GP del Portogallo. Il britannico della GaSGAS Aspar Team chiude il suo miglior giro in 1:43.046, precedendo di soli cinque millesimi Pedro Acosta su KTM. Buona quarta posizione per Tony Arbolino, miglior dei nostri. Nella top-10 anche Celestino Vietti, settimo in questa prima tornata di prove libere.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1 Jake DIXON 96 1:43.046 GASGAS Aspar Team

2 Pedro ACOSTA 37 1:43.051 Red Bull KTM Ajo

3 Manuel GONZALEZ 18 1:43.225 Yamaha VR46 Master Camp Team

4 Tony ARBOLINO 14 1:43.233 ELF Marc VDS Racing Team

5 Fermín ALDEGUER 54 1:43.275 CAG SpeedUp

6 Sam LOWESP 22 1:43.329 ELF Marc VDS Racing Team

7 Celestino VIETTI 13 1:43.360 Fantic Racing

8 Aron CANET 40 1:43.397 Pons Wegow Los40

9 Alonso LOPEZ 21 1:43.629 CAG SpeedUp

10 Filip SALAC 12 1:43.644 QJMOTOR Gresini Moto2™