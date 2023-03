Juventus, Iling Junior nel mirino dei grandi club: ha estimatori in Inghilterra e in Germania

Samuel Illing-Junior nel mirino dei grandi club inglesi e tedeschi. Il 19enne inglese, cresciuto nel vivaio del Chelsea e protagonista qualche giorno fa in Under 20 con una doppietta alla Germania, quest’anno ha collezionato 11 presenze e due assist co la Juventus ma secondo quanto riporta “90min” le vicende extrasportive potrebbero spingere la Juve a sacrificare il giovane talento inglese e Manchester City e Newcastle potrebbero farsi avanti. Non solo visto che anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sulle sue tracce. Il giocatore, per tutta verità, ha però recentemente rinnovato con la Juve fino al 2025.