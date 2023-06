Moto2, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Germania 2023: Acosta miglior tempo

Pedro Acosta fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto2 del GP di Germania 2023 in programma al Sachsenring. Il pilota ispanico ha preceduto i due connazionali Alonso Lopez e Manuel Gonzalez, in quello che è stato un dominio iberico. Un solo azzurro in top-10, vale a dire Tony Arbolino in nona posizione.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Pedro Acosta (Kalex) 1:23.979

2. Alonso Lopez (Boscoscuro) +0.237

3. Manuel Gonzalez (Kalex) +0.301

4. Filip Salac (Kalex) +0.428

5. Jake Dixon (Kalex) +0.485

6. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) +0.505

7. Joe Roberts (Kalex) +0.530

8. Tony Arbolino (Kalex) +0.728

9. Sam Lowes (Kalex) +0.779

10. Albert Arenas (Kalex) +0.810