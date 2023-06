Gagliardini: “Sfortunati in finale, ma l’Inter prima o poi tornerà sul tetto del mondo”

Il futuro di Roberto Gagliardini ancora non si conosce dopo essere andato a scadenza con l’Inter, ma il centrocampista intanto si gode il matrimonio con la sua Nicole. “Ora mi godo il matrimonio e la famiglia, al resto penserò più in là – dice in un’intervista alla Gazzetta dello Sport -. “Abbiamo scelto di devolvere i regali a ‘Insuperabili’ perché ci siamo resi conto che con una giornata così speciale avremmo potuto cambiare la vita di tante persone – sottolineano entrambi -. Abbiamo scelto di farlo nel nostro territorio per vedere crescere con i nostri occhi ciò che andremo a costruire e poter seguire il progetto anche in futuro».

Gagliardini, poi, torna sulla finale di Champions League persa: “Non siamo stati fortunati in alcuni episodi e loro hanno trovato il gol nel nostro momento migliore. E’ un peccato, ma le finali si decidono così, su un singolo episodio. La sconfitta brucia, una finale di Champions però non capita tutti i giorni. Però bisogna riuscire a trarre il meglio anche dalle sconfitte. L’Inter prima o poi tornerà sul tetto del mondo”.