Moto2, GP Thailandia 2023: griglia di partenza e risultati qualifiche, altra pole per Aldeguer

La griglia di partenza e i risultati delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2023, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Moto2. Seconda pole consecutiva per Aldeguer, che precede il leader del Mondiale Pedro Acosta in seconda posizione con la sua Red Bull KTM Ajo. Ottavo posto per il nostro Tony Arbolino. In quarta fila troviamo invece Celestino Vietti.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

1. Aldeguer F. Speed Up Racing 1:35.371

2. Acosta P. Red Bull KTM Ajo +0.177

3. Arenas A. Red Bull KTM Ajo +0.319

SECONDA FILA

4. Canet A. Pons Wegow Los40 +0.339

5. Chantra S. Idemitsu Honda Team Asia +0.417

6. Ramirez M. OnlyFans American Racing +0.452

TERZA FILA

7. Lopez A. Speed Up Racing +0.557

8. Arbolino T. ELF Marv DS +0.592

9. Dixon J. GASGAS Aspar Team +0.594

QUARTA FILA

10. Roberts J. Italtrans Racing Team +0.599

11. Garcia S. Pons Wegow Los40 +0.602

12. Vietti C. Fantic Motor +0.668