Moto 3, risultati e classifica prove libere GP Qatar 2024: Ortola primo davanti a Rueda

Iniziata la stagione per la classe leggera Moto 3, con i giovani piloti scesi in pista alle 12 italiane per la prima sessione di prove libere sul circuito di Lusail in Qatar. A comandare la classifica delle prove libere è stato Ivan Ortola con un giro monstre che stacca di un decimo e mezzo il connazionale Rueda. Rispettivamente quarto e sesto posto per i favoritissimi al titolo, David Alonso e Dani Holgado. Quinto posto per Tatsuki Suzuki, mentre è il rookie Luca Lunetta, che porta in gara il 58 di Marco Simoncelli, a chiudere la top 10. Tra gli altri italiani: 11° Nepa, 13° Bertelle, 14° Rossi, 15° Farioli e 26° Carraro a causa di una caduta che gli ha parzialmente compromesso il turno.

Tante le novità quest’anno, con tanti volti nuovi pronti a mettersi in gioco e una nuova fornitura di pneumatici targata Pirelli che ha sostituito Dunlop. Il cambio di marchio nelle gomme, avvenuto sia per la Moto 3, sia per la Moto 2, sarà sicuramente un fattore. Dunlop ci aveva abituato a gomme che avevano una lunghissima durata, Pirelli invece ha stravolto tutto, puntando sulle prestazioni piuttosto che sulla costanza nei long run. E la differenza si vede sin da subito, con tutti i piloti nettamente più veloci dello scorso anno.

Di seguito i primi dieci in classifica:

1 48 I.Ortola 2:04.205

2 99 J.Rueda +0.168

3 64 D.Muñoz +0.240

4 80 D.Alonso +0.400

5 24 T.Suzuki +0.587

6 96 D.Holgado +0.749

7 95 C.Veijer +0.764

8 31 A.Fernandez +0.844

9 78 J.Esteban +0.927