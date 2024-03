Masters 1000 Indian Wells 2024, Djokovic: “Emozionante tornare a giocare qui, Sinner il più in forma”

Novak Djokovic torna a giocare nel Masters 1000 di Indian Wells dopo cinque anni. Il serbo ha parlato alla vigilia dell’esordio in secondo turno contro Vukic: “Un’emozione tornare a giocare qui. Questo è il mio torneo preferito dopo gli Australian Open, che è lo Slam che ho vinto più volte. Essendo il primo della stagione, vincere al primo torneo dà una grande carica per il prosieguo dell’annata. Mi sto allenando bene, nonostante qualche problema al polso. Non sono al massimo della forma, ma venderò cara la mia pelle. Sinner è il giocatore più in forma del momento. Negli ultimi mesi sta giocando un grande tennis. Sono contento per l’Italia e per il movimento tennistico italiano. Hanno una generazione di giovani che sarà protagonista per i prossimi dieci anni”.