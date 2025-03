Valentino Rossi e Marc Marquez sono, numeri alla mano, tra i piloti più grandi della storia della MotoGP.

Il primo, con nove titoli del mondo conquistati, è senza dubbio il più grande pilota di sempre che si sia mai visto nel motomondiale. La storia scritta da Valentino Rossi sulle due ruote è una storia straordinaria, con quasi due decenni di vittorie, giri veloci, gare epiche e rivalità leggendarie. Dai primi scontri con Max Biaggi e Nicky Hayden, passando per i duelli con Casey Stoner e Jorge Lorenzo, fino ad arrivare all’accesissima rivalità con Marc Marquez. Il Cabronçito, con cui Valentino ha avuto non pochi attriti, è stato l’ultimo rivale del campione di Tavullia, ed è stato sicuramente tra i più agguerriti.

Lo spagnolo ha conquistato otto titoli del mondo, e negli ultimi anni a causa di alcuni gravi infortuni ha dovuto mettere in pausa la sua corsa al record detenuto da Valentino Rossi. Marquez negli ultimi mesi ha ricominciato la sua scalata, tornando ad alti livelli con il team Gresini e conquistando poi il sedile Ducati al fianco del due volte campione del mondo Pecco Bagnaia. Una stagione iniziata in modo pazzesco da Marquez, con le quattro vittorie, due nelle sprint e due nelle gare della domenica, nei primi due appuntamenti dal motomondiale. La corsa al nono titolo è appena iniziata, il record di Valentino Rossi sembra essere incredibilmente alla portata.

Quartararo esalta Marquez: le rivelazioni del francese!

La rivalità tra Marc Marquez e Valentino Rossi ha inevitabilmente creato delle fazioni all’interno del paddock, con piloti che si sono schierati dalla parte dello spagnolo o da quella dell’italiano. Quel che è certo è che si è trattato di una rivalità pazzesca, che ha esaltato ancora di più le caratteristiche dei due piloti.

A sottolineare ancora di più le gesta dei due ci ha pensato Fabio Quartararo, campione del mondo con la Yamaha nel 2021, che ha raccontato come entrambi siano stati fondamentali nel suo percorso e quanto ammira i due pluricampioni.

“Quando sai di essere in grado di lottare per la vittoria, o almeno per il podio, e che il tuo limite è la moto, non è facile accettarlo. Dai la colpa a tutti. Quindi quando mi succede, ripenso al 2019 e penso che se la Yamaha non mi avesse dato la possibilità di iniziare in MotoGP, forse non avrei mai avuto questa opportunità.

Rossi era il mio idolo d’infanzia, ma da quando sono qui ho capito chi è Marquez. Sinceramente, è un ragazzo davvero fantastico… La sua voglia di vincere e la sua determinazione sono notevoli, così come la volontà che ha dimostrato di voler tornare dopo anni di infortuni e difficoltà con la Honda. Marc è un pilota che tutti possiamo ammirare“.

Un riconoscimento importante per Marquez da parte del collega, ma che nulla toglie alla grandezza di Valentino Rossi, idolo praticamente per ogni pilota delle due ruote.