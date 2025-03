A sole due settimane dai playoff, i Memphis Grizzlies si separano dal loro capo allenatore Taylor Jenkins. Il record di 44 vittorie e 29 sconfitte, culminato con il quinto posto nella Western Conference, non è bastato per portare avanti la collaborazione. La franchigia NBA annuncia la fine di un percorso intrapreso nel 2019: “Sono veramente grato per il contributo di Taylor a questa squadra e a questa città nelle ultime sei stagioni”, ha affermato il presidente e direttore generale dei Grizzlies Zach Kleiman.

“È stata una decisione difficile da prendere, data la crescita continua e tangibile dei nostri giocatori e il nostro successo complessivo sotto la guida di Taylor. Gli auguro il meglio per il futuro“. Il miglior risultato ottenuto dei Memphis Grizzlies con Jenkins è stata la semifinale di conference nel 2022. La squadra potrebbe annunciare l’assistente Tuomas Iisalo come allenatore a Interim, secondo quanto riportato da ESPN. A 42 anni, Iisalo è stato allenatore del Paris Basketball, vincendo l’EuroCup e venendo nominato miglior coach dell’EuroCup. Il finlandese è sbarcato in NBA la scorsa estate come braccio destro di Jenkins e ha allenato una partita a novembre, prendendo il posto del capo allenatore assente in quell’occasione.