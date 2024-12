La diretta testuale live di Scandicci-Stoccarda, partita valevole per il terzo turno della Pool E della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. Le ragazze di Marco Gaspari, reduci dalla vittoria al tie-break nel big match di campionato contro Milano, tornano sul campo di casa per una nuova sfida in Europa. L’obiettivo è conquistare la quarta vittoria per consolidare il primo posto nel girone, ma non bisogna sottovalutare le tedesche di coach Konstantin Bitter, che arrivano dalla vittoria contro il Voluntari e vogliono provare a sorprendere. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 11 dicembre al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Savino Del Bene Scandicci ed Allianz MTV Stuttgart della massima competizione continentale per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCANDICCI – STOCCARDA (inizia alle 19.00)