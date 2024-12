La carriera di Loris Karius è cambiata drasticamente in quella notte di Kiev del lontano 26 maggio 2018. La finalissima di Champions League tra il suo Liverpool e il Real Madrid ha segnato la carriera del portiere tedesco, che si è ritrovato da titolare di una big europea ad un lungo declino che lo ha portato ad essere svincolato.

In quella notte i due errori dell’estremo difensore dei Reds sui gol di Karim Benzema e Gareth Bale sono costati cari al Liverpool nel 3-1 finale che ha visto i Blancos guidati da Zinedine Zidane vincere la terza Champions League consecutiva. Due errori che oltre a decidere quella partita hanno condizionato in negativo la carriera di Karius, che da quel momento in poi è stato in continuo declino. Tante le voci su quei due errori, tante le critiche con cui è stato colpito il tedesco, tanti i rifiuti ricevuti da squadre che non lo hanno più ritenuto all’altezza.

Dopo quella partita il Liverpool ha deciso di cederlo in prestito, con Karius che ha disputato due stagioni in Turchia con la maglia del Besiktas, giocando anche con discreta regolarità, e una stagione in Germania con la maglia dell’Union Berlino giocando però pochissimo. Dopo queste tre stagioni in prestito, il portiere ha vissuto una stagione da zero presenze con il Liverpool, prima di trasferirsi al Newcastle, in cui in due anni ha collezionato sole due presenze da terzo portiere dei Magpies. Tra queste due presenze anche la finale di Carabao Cup giocata dal Newcastle e persa 2-0 contro il Manchester United.

Dal trenta giugno 2024, pochi giorni dopo il suo matrimonio da sogno con Diletta Leotta, il portiere è però svincolato e nel corso del calciomercato estivo non ha trovato una squadra che gli desse fiducia. Stando ai rumors, però, per lui potrebbe aprirsi una clamorosa occasione.

Neuer infortunato: il Bayern Monaco ha sondato Loris Karius

Manuel Neuer, primo portiere del Bayern Monaco, starà fuori per diverse settimane a causa di una costola rotta. Il suo secondo, Sven Ulreich, è attualmente fuori per motivi personali. Vincent Kompany, quindi, nelle prossime settimane dovrà fare affidamento sul terzo portiere bavarese, Daniel Peretz, ma per ovvi motivi potrebbe essere necessario un intervento nel mercato di riparazione.

Secondo quanto riportato dalla Bild, i tedeschi avrebbero sondato il terreno proprio per Loris Karius, vista la sua lunga esperienza nonostante le tante difficoltà. In alternativa ci sarebbero anche dei profili di Bundesliga e di seconda divisione tedesca, ma che al momento non convincono la società.

Dopo mesi senza contratto, dunque, Loris Karius potrebbe ritornare a giocare, e potrebbe farlo con una delle maglie più gloriose al mondo.