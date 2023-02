LIVE – Montpellier-Piacenza 23-25 25-23 25-22 25-20: andata quarti Cev Cup maschile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Montpellier HSC VB-Bluenergy Daiko Volley Piacenza, gara di andata dei quarti di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Massimo Botti vanno a caccia di punti importanti in trasferta per continuare l’avventura continentale. La formazione transalpina proverà invece a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 7 febbraio al Palais des Sports Jacques Chaban Delmas di Castelnau Le Lez, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di Montpellier-Piacenza della Cev Cup maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MONTPELLIER – PIACENZA 23-25 25-23 25-22 25-20

_______________________________________________________

22.00- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

QUARTO SET- Montpellier chiude il quarto set sul 25-20

QUARTO SET- Piacenza prova a reagire, portandosi a tre punti di distacco. 19-16

QUARTO SET- Faure macina punti in attacco per i francesi. 16-12

QUARTO SET- Montpellier ora prova ad allungare! 14-9

QUARTO SET- Leal Hidalgo prova a tenere a contatto Piacenza! 10-8

QUARTO SET- Sei punti consecutivi per Montpellier, che rimonta. 7-4

QUARTO SET- Buona partenza di Piacenza, che si porta sull’1-4.

QUARTO SET- Si riparte!

FINE TERZO SET

TERZO SET- Montpellier chiude il set sul 25-22!

TERZO SET- Demyanenko macina punti per Montpellier. 23-19

TERZO SET- Montpellier reagisce e si porta sul 13-13!

TERZO SET- Bene Hidalgo e Alonso per Piacenza. 8-10

TERZO SET- Piacenza mantiene il suo distacco. 4-7

TERZO SET- Ottima partenza di Piacenza con un grande Simon Aties in attacco. 2-5

TERZO SET- Si riparte!

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Montpellier chiude il secondo set sul 25-23

SECONDO SET- Montpellier rimonta e va sul 23-22

SECONDO SET- Piacenza prova ad allungare sul 18-20

SECONDO SET- Momento del match molto combattuto, perfetta parità. 15-15

SECONDO SET- Bene anche Recine per Piacenza, che mantiene il suo vantaggio. 11-12

SECONDO SET- Piacenza passa in vantaggio con un ottimo Romano in attacco. 8-10

SECONDO SET- Piacenza reagisce subito con Romano e Alonso. 5-5

SECONDO SET- Buona partenza per Montpellier. 3-1

SECONDO SET- Si riparte!

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Piacenza chiude il set sul 23-25!

PRIMO SET- Piacenza raggiunge la parità sul 22-22! Bene Hidalgo e Aties per i lombardi.

PRIMO SET- Montpellier rimane avanti, seppur Piacenza rimane a contatto. 15-14

PRIMO SET- Qualche errore di troppo per i francesi, Piacenza accorcia sul 9-8.

PRIMO SET- Piacenza prova ad accorciare con Simon Aties. Ma Montpellier risponde con un ottimo Michelucci in attacco. 8-4

PRIMO SET- Piacenza prova a reagire, ma Montpellier è efficace in attacco. 5-1

PRIMO SET- Primi due punti del match per Montpellier. 2-0

PRIMO SET- Si comincia! allungare. 20-17

19.55- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Montpellier e Piacenza, Cev Cup 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!