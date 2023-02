Inchiesta Juventus, Bellinazzo: “Il processo sportivo non mi convince, va provato il dolo”

Il giornalista Marco Bellinazzo, esperto del Sole 24 Ore per quanto riguarda in particolare gli aspetti economici legati al mondo dello sport, si è detto molto perplesso per quanto riguarda il processo sportivo alla Juventus: “Non mi convince finora il processo sportivo in cui la Juve è stata sanzionata in base a una norma (lealtà sportiva) che dovrebbe fungere da aggravante in presenza di violazioni puntualmente dimostrate. Cosa che per le plusvalenze fittizie non è ancora avvenuta. Avere pianificato di fare plusvalenze per aggiustare i conti è normale nella football industry. Occorre provare il dolo di due parti nel voler gonfiare i valori di trasferimento per accertare il carattere fittizio e illecito delle operazioni. Aspettiamo i prossimi passaggi”.

Il Pm #Santoriello ha fatto una battuta inopportuna? Non c'è dubbio. Può succedere nei convegni. Questo inficia il suo lavoro? Non credo. E in ogni caso, nel processo penale c'è il vaglio di giudici terzi sul materiale probatorio prodotto dalla pubblica accusa. 1/3 — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) February 7, 2023