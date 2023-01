LIVE – Civitanova-Trento 19-25 25-22 19-25 18-25: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, partita valevole per la quinta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, dopo la sconfitta interna contro Monza, vanno a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico per rimanere in quota. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione di Angelo Lorenzetti, quarta in classifica a pari punti e a caccia del nono successo per guadagnare una posizione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 21 gennaio all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Civitanova-Trento di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CIVITANOVA – TRENTO 19-25 25-22 19-25 18-25

QUARTO SET – Trento chiude set e match.

QUARTO SET – Trento a due punti dal match.

QUARTO SET – Trento allunga, 15-19.

QUARTO SET – Civitanova in vantaggio, 11-10.

QUARTO SET – Punteggio in parità, 9-9.

QUARTO SET – Trento in vantaggio, 1-4.

TERZO SET – Secondo set a Trento, 19-25.

TERZO SET – Si avvicina la Lube, 13-17.

TERZO SET – In difficoltà la Lube, 4-12.

TERZO SET – Avanti Trento, 3-8.

SECONDO SET – Civitanova vince il secondo set, 25-22.

SECONDO SET – Civitanova a 3 punti dal set, 22-20

SECONDO SET – Punteggio in parità.

SECONDO SET- Resta in scia la Lube, 10-12.

SECONDO SET – Avanti Trento, 4-7.

SECONDO SET – Punteggio in parità, 3-3.

PRIMO SET – Primo set per Trento, 19-25.

PRIMO SET – Trento a tre punti dal set, 16-22

PRIMO SET – Controlla Trento, 12-18.

PRIMO SET – Allunga Trento, 9-14.

PRIMO SET – Subito avanti Trento, 4-7.

17:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Civitanova e Trento.