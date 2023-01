Rally Montecarlo 2023, Ogier resta al comando. Rovanpera accorcia le distanze

Il francese Sebastian Ogier, ad una sola giornata dalla fine degli speciali, rimane al comando del Rally di Montecarlo, tappa inaugurale del Mondiale Wrc 2023. Il pilota della Toyota ha deciso di difendere il suo primato in classifica senza correre grossi rischi, ma il finlandese Kalle Rovanpera ha accorcia le distanze di una trentina di secondi, passando da 36″ a soli 6″ di gap dal transalpino. Resta in corsa per la vittoria anche il belga Thierry Neuville, terzo con la sua Hyundai a 32 secondi, più staccato invece Elfyn Evans con l’altra Toyota, in ritardo di 56″5.