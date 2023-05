LIVE – Tsitsipas-Medvedev 5-7 5-4, semifinale Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Tsitsipas-Medvedev, incontro valevole per la prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2023 (terra battuta). Entrambi hanno risolto in maniera abbastanza agevole il loro impegno di quarti di finale. Il greco, dopo aver sbarrato la strada ai nostri Sonego e Musetti, ha avuto vita facile contro il croato Borna Coric. Il russo, invece, ha annientato il qualificato tedesco Yannick Hanfmann prendendosi di prepotenza la sua prima semifinale nella Capitale.

Il bilancio dei precedenti vede Medvedev in vantaggio su Tsitsipas per 7-4 ma il computo sul rosso è in perfetta parità (1-1). L’ateniese, tuttavia, sembra possedere più di qualcosa in più su questa superficie e partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è la finale contro uno tra il danese Holger Rune oppure il norvegese Casper Ruud. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Tsitsipas e Medvedev pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 13.00 sul Campo Centrale.

TSITSIPAS-MEDVEDEV 5-7 5-4

SECONDO SET – Tsitsipas tiene il servizio e torna avanti, 5-4

SECONDO SET – Vantaggi! 40-40

SECONDO SET – Medvedev tiene il servizio a 15, 4-4

SECONDO SET – Gran dritto del greco, 15-15

SECONDO SET – Game a 15 di Tsitsipas che passa avanti, 4-3

SECONDO SET – Out la risposta di Medvedev, 30-0

SECONDO SET – BREAK TSITSIPAS! Torna in parità il match, 3-3

SECONDO SET – Errore di Medvedev e due palle break per il greco, 15-40

SECONDO SET – Splendido punto di Tsitsipas chiuso con la palla corta, 0-30

SECONDO SET – In rete il rovescio di Medvedev, 0-15

SECONDO SET – Game a 30 del greco, 2-3

SECONDO SET – Fuori il dritto di Tsitsipas, 15-15

SECONDO SET – Game a zero di Medvedev, 1-3

SECONDO SET – Larga anche la palla corta, 40-0

SECONDO SET – Lunga la risposta di Tsitsipas, 30-0

SECONDO SET – Tsitsipas sembra essersi ripreso. Game a zero del greco, 1-2

SECONDO SET – Medvedev allunga sullo 0-2

SECONDO SET – Rovescio longilinea di Medvedev, 40-15

SECONDO SET – BREAK MEDVEDEV! Gran risposta del russo, 0-1

SECONDO SET – Palla break Medvedev, 30-40

SECONDO SET – Out il dritto di Medvedev, 30-15

SECONDO SET – Doppio fallo Tsitsipas, 0-15

PRIMO SET MEDVEDED 7-5

PRIMO SET – BREAK MEDVEDEV! Doppio fallo Tsitsipas, 4-6

PRIMO SET – Vantaggi! 40-40

PRIMO SET – Sbaglia ancora Tsitsipas, 40-30

PRIMO SET – Sbaglia con il rovescio Tsitsipas, 40-15

PRIMO SET – Larga la risposta di Medvedev sull’ottima prima di Tsitsipas, 40-0

PRIMO SET – Game a 30 di Medvedev e parità, 5-5

PRIMO SET – Si riparte!

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SOSPENSIONE

PRIMO SET – Ha ripreso a piovere dopo un solo game. I giocatori tornano negli spogliatoi.

PRIMO SET – Tsitsipas recupera da 0-30 e si porta in vantaggio: 5-4

19:40 – I giocatori stanno ultimando il riscaldamento.

19:35 – Dopo quasi tre ore si può riprendere. Medvedev e Tsitsipas tornano in campo.

PRIMO SET – PARTITA SOSPESA – Giocatori mandati negli spogliatoi.

PRIMO SET – Ci si ferma di nuovo per la pioggia. Giocatori seduti.

PRIMO SET – BREAK TSITSIPAS! Il greco si difense con il rovescio e poi trova il lungolinea di dritto: 4-4

PRIMO SET – Spinge Tsitsipas, che si procura le prime palle break: 15-40

PRIMO SET – Solido Tsitsipas anche in questo turno di battuta: 3-4

PRIMO SET – Impostata per ora bene la partita tatticamente da parte di Medvedev: 2-4

PRIMO SET – Tsitsipas è otto a zero sul suo servizio dal break subito in avanti: 2-3

PRIMO SET – Altro turno di battuta tenuto facilmente da Medvedev: 1-3

PRIMO SET – Questa volta il game fila via liscio per il greco: 1-2

PRIMO SET – Ottima partenza del russo: 0-2

PRIMO SET – BREAK MEDVEDEV! Tsitsipas perde quattro punti di fila dal 30-0: 0-1

16:25 – Pioggia molto leggera. Si prova a iniziare l’incontro.

16:23 – Piove e per ora non si inizia. Medvedev e Tsitsipas però restano in campo nell’attesa di notizie.

16:20 – Giocatori in campo per il palleggio di riscaldamento.

16:00 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Chi sarà il secondo finalista degli Internazionali di Roma? Medvedev e Tsitsipas sono attesi a minuti in campo.