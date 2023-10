Ct Bulgaria: “Troppi stranieri, forse meglio chiudere il nostro campionato”

Mladen Krstajic, Ct della Bulgaria, ha parlato prima della sfida contro l’Albania, che potrebbe essere la sua ultima sulla panchina. “Tra i convocati ci sono ragazzi che non giocano per il proprio club, ma non c’è nessuno migliore di loro. Il tempo dirà che ho ragione. Guardate quanti stranieri giocano in Croazia o in Serbia e fatevi due conti. Se non ci sono bulgari che giocano nel campionato bulgaro, forse è meglio chiuderlo”.